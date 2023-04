Lohne: Zwei tödliche Unfälle innerhalb von nur einer Stunde Stand: 08.04.2023 12:39 Uhr In Lohne (Landkreis Vechta) sind am Karfreitag bei zwei unabhängigen Verkehrsunfällen zwei Männer ums Leben gekommen. Beide waren am Abend mit ihren Autos jeweils vor einen Baum gefahren.

Zunächst war laut Polizei ein 66-Jähriger am Freitagabend gegen 19.45 Uhr im Ortsteil Südlohne mit seinem Wagen in einer Kurve von der L846 abgekommen. Nach der Kollision mit einem Baum wurde der Wagen auf ein Feld geschleudert. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.

22-Jähriger stirbt bei ähnlichem Unfall

Etwa eine Stunde später fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Wagen nur wenige hundert Meter entfernt frontal gegen einen Baum. Auch er starb an der Unfallstelle. Bei beiden Unfällen war die Ursache zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

