Stand: 19.01.2021 15:48 Uhr Lohne: Polizei fasst nach Überfall zwei mutmaßliche Räuber

Zwei junge Männer sollen einen 16-Jährigen am Bahnhof in Lohne überfallen und ausgeraubt haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei wurde der Jugendliche am Montagabend geschlagen und getreten. Die mutmaßlichen Täter nahmen ihm Halskette, Bauchtasche, Mütze und Musikbox ab und flohen mit einem Zug Richtung Wildeshausen. Im dortigen Bahnhof warteten bereits Polizisten auf die 21 und 22 Jahre alten Männer aus Lohne, die unter Drogen-Einfluss gestanden haben sollen. Das 16 Jahre alte Opfer blieb unverletzt und bekam sein Eigentum zurück.

