Stand: 23.09.2020 09:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lohne: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Dienstag in Lohne (Landkreis Vechta) sucht die Polizei nach Zeugen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei kam eine 19-jährige Lohnerin auf dem Südring in einer Kurve von der Fahrbahn ab, weil sie einem auf ihrer Spur entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Der Wagen der Frau überschlug sich und kam auf dem Dach im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Pkw schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.09.2020 | 09:30 Uhr