Autofahrer kommt bei Nebel von Straße ab - 68-Jähriger stirbt

Am Sonntagmorgen ist ein 68 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Lohne ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann in einer Kurve auf der Dinklager Landstraße gegen 6 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren. Demnach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hätte es Nebel gegeben und die Temperaturen um den Gefrierpunkt gelegen. Die Unfallursache sei derzeit unklar. Die Dinklager Landstraße war zwischen Märschendorfer Straße und Bakumer Straße gesperrt.

