Lohne: 66 Corona-Infektionen bei Wiesenhof

In einem Hähnchenschlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne (Landkreis Vechta) gibt es einen Corona-Ausbruch: Nach Angaben des Landkreises sind 66 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden 1.046 Abstriche in Lohne genommen. 35 der Infizierten wohnen im Landkreis Vechta, 27 im Landkreis Diepholz, zwei im Landkreis Osnabrück und jeweils einer im Landkreis Cloppenburg und in der Stadt Delmenhorst. Der Landkreis Vechta geht nach eigenen Angaben nach jetzigem Stand davon aus, dass die Infektionen "überwiegend im privaten Bereich entstanden sind". Der Landkreis will die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz heute Nachmittag erläutern.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Das Gesundheitsamt habe alle Infizierten der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) in Quarantäne versetzt, so der Landkreis. Die meisten Kontaktpersonen der Infizierten seien ermittelt worden und befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Weitere Kontakte würden derzeit nachverfolgt, heißt es.

Häufung von Fällen im Landkreis

Anfang der Woche hatte der Landkreis Vechta innerhalb von zwei Tagen 16 neue Corona-Infektionen registriert. Daraufhin untersuchte das Gesundheitsamt unter anderem Mitarbeiter der Wiesenhof-Schlachterei in Lohne. Bereits im Juni waren dort rund 600 Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden.

Zuletzt hatte es Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen und bei Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) gegeben.

