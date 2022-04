Stand: 04.04.2022 15:58 Uhr Löste defekte Dunstabzugshaube Brand in Haus aus?

Durch ein Brand ist ein Haus in Neubruchhausen (Landkreis Diepholz) schwer beschädigt worden. Das Feuer war am Montagmorgen laut Polizei in einer derzeit nicht bewohnten Wohnung des Zweifamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen griffen von dort auf das Dach über. Die Polizei vermutet, dass ein defekte Dunstabzugshaube das Feuer verursacht hat. Menschen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe ist noch unklar. In der leer stehenden Wohnung fanden die Beamten einen toten Hund, der vor Ausbruch des Feuers verendet war. Im Zuge der Brandermittlungen will die Polizei nun auch klären, warum das tote Tier in der Wohnung lag. Der frühere Bewohner sei Ende März ausgezogen, hieß es.

