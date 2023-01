Stand: 26.01.2023 09:42 Uhr Löningen: Lastwagen kollidiert mit Pkw - 40.000 Euro Schaden

Auf der B213 bei Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist am Mittwochabend ein Auto mit einem Lastkraftwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, soll der 66 Jahre alte Autofahrer ein Stoppschild missachtet haben, als er die Bundesstraße queren wollte. Er soll nahezu ungebremst in die Kreuzung eingefahren und dort mit dem Sattelzug kollidiert sein. Durch den Aufprall schleuderte das Auto in einen Graben. Der 66-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.

VIDEO: Löningen: 40-Tonner rammt Auto auf der B213 (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2023 | 06:30 Uhr