Stand: 14.11.2022 16:32 Uhr Löningen: 37-Jähriger wird von Güterzug überrollt

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Güterzug ist am Montag in Löningen (Landkreis Cloppenburg) ein 37-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann beim Rangieren von einem Güterzug auf die Gleise und wurde von dem Zug überrollt und dadurch tödlich verletzt. Der Mann starb am Unfallort, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2022 | 06:30 Uhr