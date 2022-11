Löningen: 16-jährige Schülerin seit Freitag vermisst

Stand: 12.11.2022 14:44 Uhr Schülerin vermisst: Polizei sucht nach Nathalie aus Löningen

Seit Freitag nach der Schule wird die 16 Jahre alte Nathalie O. aus Löningen (Landkreis Cloppenburg) vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Nathalie wurde laut Polizei zuletzt am Freitag um 13.10 Uhr nach Schulende an der Realschule in der Linderner Straße gesehen. Zum elterlichen Wohnhaus in Löningen kehrte sie danach allerdings nicht zurück, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Seit Bekanntwerden ihres Verschwindens suche die Polizei umfangreich nach der 16-Jährigen. Aufgrund der Minderjährigkeit könne eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Blonder Zopf, pinkfarbene Jacke

Nathalie ist etwa 1,55 Meter groß und hat blonde, schulterlange Haare mit einem Pony. Die Haare trägt sie meist zum Zopf gebunden, wie es weiter hieß. Als sie verschwand, trug sie eine pinkfarbene Jacke der Marke Bench und eine blau-weiße Jeans mit Löchern. Ihre Turnschuhe (Chucks) sind blau-weiß; ihr Schulrucksack ist grau und lila. Die Polizei bittet Zeugen, die Nathalie gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben können, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18 600 zu melden.

