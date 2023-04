Schiff rammt Windrad: Gab es Probleme bei der Kommunikation? Stand: 27.04.2023 10:46 Uhr Ein schwer beschädigtes Küstenmotorschiff ist am Dienstag im Hafen von Emden eingelaufen. Im Vorschiff der "Petra L" klafft ein Loch - groß wie ein Scheunentor. Die Polizei ermittelt zu dem Schiffsunfall.

Offenbar stammt der Schaden doch von der Kollision mit einer Windkraftanlage im Windpark "Gode Wind" nahe der Inseln Norderney und Juist. Am Morgen hieß es vom Betreiber Ørsted zunächst, es habe keinen Zwischenfall gegeben - zumindest hätten die Sensoren nicht angeschlagen. Schließlich wurde der Park dann per Hubschrauber überprüft. Eine der Anlagen sei leicht beschädigt. Nach Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei war der Kapitän vermutlich im Automatikmodus unterwegs und kilometerweit vom Kurs abgekommen. Laut Polizei ist es das erste Mal, dass ein Schiff auf der Nordsee mit einer Offshore-Windkraftanlage zusammenstößt.

Kapitän habe Kollision nicht gemeldet

500 Meter rund um Offshore-Windparks ist eine Sicherheitszone eingerichtet. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie überwachen sowohl der Windparkbetreiber als auch die Verkehrszentrale des Bundes die Windparks. Sie wären auch verpflichtet gewesen, den Kapitän der "Petra L" zu kontaktieren. Der Windparkbetreiber Ørsted habe das jedoch nicht gemacht, sagt Deutschland-Chef Malte Hippe. Das Schiff sei nur kurz in den Bereich eingedrungen und nach der Kollision abgedreht. Es habe auch keinen Notruf abgesetzt oder die Kollision gemeldet, so Hippe. Auf die Nachfrage, ob die Verkehrszentrale Deutsche Bucht den Kapitän wie vorgeschrieben aktiv angefunkt habe, wollte sich ein Sprecher der Zentrale nicht äußern, da die Polizei noch ermittele. Die Wasserschutzpolizei Emden sagt, sie sei für die Sicherheitszone um den Windpark nicht zuständig.

Ruhige Wetterlage sorgt für glimpflichen Ausgang

Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei erklärte, sei der Vorfall durchaus bemerkenswert. Wie genau es dazu kam, dass das Schiff derart vom Kurs abgekommen sei, ohne dass die Crew dies bemerkte und eingriff, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Demnach waren drei Offiziere und drei Arbeiter an Bord. Von der sechsköpfigen Crew wurde niemand verletzt. Dass das Schiff trotz der starken Beschädigungen sicher im Emder Hafen ankam, sei auch der ruhigen Wetterlage zu verdanken.

Kapitän schweigt bislang zum Unfall

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das rund 40 Jahre alte Schiff gegen ein festes Seezeichen gefahren ist. Der Kapitän äußerte sich zunächst nicht zum Unfall. Er lässt sich laut Polizei von einem Anwalt vertreten. Dieser hat für kommende Woche ein Statement in Aussicht gestellt. Bei dem Fall geht es unter anderem um die Verletzung der Meldepflicht, die für Unfälle besteht. Der etwa 75 Meter lange aus dem polnischen Stettin kommende und unter der Flagge von Antigua fahrende Frachter ist mit 1.500 Tonnen Getreide beladen und war auf dem Weg nach Antwerpen. Das Schiff liegt jetzt zur Reparatur in der Werft und soll in dreieinhalb Wochen wieder auslaufen.

