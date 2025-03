Lkw kollidiert mit Müllwagen: Mann stirbt bei Unfall in Bagband Stand: 13.03.2025 17:46 Uhr Bei einem Unfall auf der B72 in Bagband (Landkreis Aurich) ist am Mittwoch ein Mann gestorben. Laut Polizei saß er als Beifahrer in einem Müllwagen, der frontal mit einem Lkw zusammengestoßen ist.

Nach Angaben der Polizei war ein 49-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Aurich unterwegs, als er nach links von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem Müllwagen zusammen, in dem ein 65-Jähriger sowie ein 44-Jähriger saßen. Der Beifahrer des Müllwagens starb an der Unfallstelle. Der 65 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, so die Polizei. Der Fahrer des Lkw wurde demnach schwer verletzt.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Auricher Straße war laut Polizei von der Mühlenstraße bis zur Stikelkamper Straße mehrere Stunden voll gesperrt. Aus welchen Grund es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.