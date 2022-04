Stand: 22.04.2022 11:30 Uhr Lkw prallt frontal gegen Baum - Fahrer wird schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall in Grasberg (Landkreis Osterholz) lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam der 42-Jährige am Donnerstag mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Warum der Mann mit dem Lkw von der Straße abkam, ist unklar.

