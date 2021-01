Lkw mit Speiseöl kippt auf A27 um: Bergung dauert an Stand: 12.01.2021 09:24 Uhr Ein Lkw ist am Montagabend auf der A27 in eine Leitplanke geraten und umgekippt. Der Lkw hatte Speiseöl geladen. In ersten Meldungen hieß es, dass dies ausgelaufen sei. Das bestätigte sich nicht.

Zu der Fehlinformation sei es aufgrund einer internen Kommunikationspanne gekommen, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch mit NDR.de heute Morgen. Es seien aber Betriebsstoffe aus dem Lkw ausgetreten. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Die Autobahn ist inzwischen aber in Richtung Walsrode wieder komplett befahrbar. Die Fahrbahn in Richtung Bremen bleibt laut Polizei vermutlich bis zum Mittag gesperrt.

Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrerhaus befreien, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Polizeisprechers hatte der Lkw 24.000 Liter Speiseöl geladen. Die Ursache für den Unfall, der sich zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ereignet hatte, ist noch unklar.

