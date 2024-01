Stand: 08.01.2024 09:28 Uhr Lkw mit Elektroschrott brennt auf A1 aus

Ein Lastwagen mit Elektroschrott ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw-Fahrer den Brand im Laderaum selbst bemerkt. Der Mann verhinderte einen größeren Schaden, indem er schnell reagierte und an einem Rastplatz stoppte. Dort konnte der 64-Jährige noch die Zugmaschine abkoppeln, bevor die Flammen übergreifen konnten. Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Probleme bereiteten laut Feuerwehr die niedrigen Temperaturen. Das Löschwasser gefror sofort auf dem Asphalt. Um den Einsatzort abzusichern, rückte der Winterdienst an und streute Salz. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.01.2024 | 07:30 Uhr