Lkw kollidiert frontal mit Auto - drei Menschen verletzt

In Daverden im Flecken Langwedel (Landkreis Verden) sind am Mittwoch ein Kleinwagen und ein Lkw frontal kollidiert. Drei Menschen wurden verletzt, wie schwer ist unklar. Rettungshubschrauber transportierten zwei Verletzte in eine Klinik. Laut Feuerwehr war es am späten Vormittag nahe der A27 zu dem Unfall gekommen. Die Ursache ist unklar. Einer der beiden Insassen des Pkw musste aus dem Wagen befreit werden.

VIDEO: Drei Verletzte nach Frontalunfall im Landkreis Verden (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.07.2023 | 14:30 Uhr