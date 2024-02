Stand: 05.02.2024 19:56 Uhr Lkw kippt auf A1 um: Autobahn östlich von Bremen gesperrt

Die A1 von Hamburg in Richtung Bremen ist zwischen Posthausen und Oyten nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Bergung noch bis in die Nacht hinziehen wird. Der Sattelzug war einer Polizeisprecherin zufolge am Montag gegen 15.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und der Auflieger auf dem Grünstreifen umgekippt. Der 54 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw hat den Angaben zufolge einen Flüssiggas-Antrieb, daher musste die Feuerwehr erst prüfen, ob der Tank beschädigt ist. Bevor der Lkw geborgen werden kann, muss er entladen werden, wie die Polizei mitteilte. In dem Auflieger seien mehrere Tonnen Papier. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Auf der Autobahn staut sich der Verkehr, die Umleitung führt über die U26B.

VIDEO: Unfall mit Sattelzug - Sperrung auf der A1 nahe Bremen (1 Min)

