Stand: 02.01.2023 18:03 Uhr Lkw fährt in Baustellenfahrzeug: A27 bei Stotel gesperrt

Ein Lkw ist auf der A27 im Landkreis Cuxhaven am Montag in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Der 35-jährige Fahrer und sein sechsjähriges Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, wurden bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Baustellenfahrzeug befanden sich keine Personen. Die Autobahn war wegen der Bergungsarbeiten auch am frühen Abend noch in Richtung Bremen gesperrt. Der Verkehr staut sich. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen im Bereich einer Tagesbaustelle. Wieso der Lkw-Fahrer die Baustellen-Absicherung übersah und in das Baustellenfahrzeug fuhr, ist noch nicht geklärt.

