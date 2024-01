Stand: 11.01.2024 12:08 Uhr Lkw fährt auf Stauende - ein Verletzter auf A1 am Bremer Kreuz

Ein Lkw ist am Donnerstag auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und Uphusen/Bremen-Mahndorf in ein Stauende gefahren. Ein Mensch wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist nicht bekannt, wie schwer die Verletzungen sind. Die Autobahn wurde in Richtung Münster gesperrt. Die Polizei versucht, alle Fahrzeuge in der Sperrung über den Standstreifen abzuleiten. Autofahrer sollten außerdem die U30 als Ausweichstrecke nutzen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min