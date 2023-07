Stand: 17.07.2023 15:01 Uhr Lkw erfasst Radfahrerin - 60-Jährige lebensgefährlich verletzt

In Delmenhorst ist eine Fahrradfahrerin von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des Sattelzuges habe die 60-Jährige am Montagmorgen beim Rechtsabbiegen den ersten Erkenntnissen nach übersehen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von der Zugmaschine überrollt und unter einem Reifen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 44 Jahre alte Fahrer des Lasters erlitt einen Schock. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

VIDEO: Delmenhorst: Radfahrerin unter Lkw eingeklemmt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2023 | 13:30 Uhr