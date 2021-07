Lkw-Unfall auf der A1 bei Lohne: Ausweichstrecken überlastet Stand: 06.07.2021 12:48 Uhr Die A1 ist zwischen Lohne (Oldenburg) und Holdorf im Landkreis Vechta in Richtung Osnabrück voraussichtlich noch bis heute Abend gesperrt. Die Ausweichstrecken sind überlastet.

"Die Autos kommen buchstäblich von allen Seiten", sagte Dinklages Stadtsprecher dem NDR Niedersachsen. In Holdorf sehe es ähnlich aus. Beide Orte liegen direkt an der A1. Dort war ein Sattelzug am Montagnachmittag von der Straße abgekommen, in die Außenleitplanke gefahren und dabei war der Tank aufgerissen: 500 Liter Diesel verteilten sich auf der Autobahn.

Aufräumarbeiten bis zum Abend

Nun muss die obere Fahrbahnschicht abgetragen und erneuert werden. In Fahrtrichtung Norden wurde eine Spur gesperrt. Auf der A1 staut es sich, auch die Umleitungsstrecken sind überlastet. Es gibt eine weiträumige Ausweichempfehlung. Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall am Montag unverletzt.

Schon mehrere schwere Unfälle seit Mitte Juni

Auf der A1 zwischen Lohne und Holdorf ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu schweren Unfällen gekommen - zwei Menschen starben, es gab mehrere Schwerverletzte. Auf dem unfallträchtigen Abschnitt ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten verengt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits angepasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.07.2021 | 12:00 Uhr