Stand: 08.08.2023 11:52 Uhr Lkw-Anhänger kippt um - Baumstämme versperren Fahrbahn

Am Montagnachmittag hat ein Lkw auf einer Landstraße bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) bei einem Unfall seine Ladung verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Lkw mit einem Anhänger voller Baumstämme von Hoyerhagen nach Bruchhausen-Vilsen unterwegs, als eine Windböe auf einer freien Fläche im Bereich der Wöpser Steinkuhle das Gespann erfasste. Der Anhänger des Lkw geriet in den vom Regen aufgeweichten Grünstreifen und kippte nach rechts um. Die Baumstämme verteilten sich über die Fahrbahn. Die Landstraße musste zur Bergung der Fracht laut Polizei zeitweise komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Der 43-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

