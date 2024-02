Stand: 06.02.2024 11:21 Uhr Linienbus überrollt 71-Jährige und verletzt sie schwer

In Bremerhaven ist eine 71-jährige Frau von einem Linienbus überfahren worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag am Rande der Bremerhavener Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision wurde die Frau schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die 71-Jährige. Darunter waren auch Rettungskräfte der Feuerwehr, die zufällig in der Nähe waren. Anschließend wurde die Seniorin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Tathergang und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 32 21 zu melden.

