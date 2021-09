Stand: 29.09.2021 07:48 Uhr Lindern: Brand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden

In Lindern (Landkreis Cloppenburg) steht seit gestern Abend eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen. In dem Gebäude befanden sich Fahrzeuge und Tausende Heuballen. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Einsatzkräfte sind aber laut Polizei noch vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge in Millionenhöhe.

VIDEO: Flammen zerstören landwirtschaftliche Lagerhalle in Lindern (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2021 | 07:30 Uhr