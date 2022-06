Stand: 29.06.2022 16:32 Uhr Lindern: Betonmischer kippt bei Fahrmanöver um

In der Nähe von Lindern (Landkreis Cloppenburg) ist am Mittwoch ein Betonmischer umgekippt, als er einen weiteren, stehenden Lkw umfahren wollte. Laut Polizei steuerte das Baustellenfahrzeug bei dem Manöver rechts in einen Graben und kippte dabei auf die Seite. Der 61-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr musste ihm allerdings dabei helfen, sich aus dem Lkw zu befreien. Ein Teil der Ladung des Betonmischers lief auf das angrenzende Maisfeld.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.06.2022 | 15:00 Uhr