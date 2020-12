Lidl verspricht Landwirten Konzept für fairere Preise Stand: 01.12.2020 18:20 Uhr Die tagelangen Blockaden von Lagern des Discounters Lidl haben Wirkung gezeigt. Der Konzern wolle prüfen, wie die Bauern mehr Geld mit ihren Produkten verdienen können, hieß es.

Die 250 Landwirte vor dem Zentrallager in Cloppenburg haben am Dienstag über Lautsprecher mit dem Chef des Lidl-Mutterkonzerns Klaus Gehrig telefoniert. Er versprach schriftlich zu garantieren, dass er in den nächsten Tagen auf die anderen Discounterriesen zugehen werde, berichteten die Bauern. Bis Freitagabend wolle Gehrig ein Konzept vorlegen, wie mehr Geld auf den Höfen ankommen könne.

VIDEO: Bauern demonstrieren vor Discounterlager gegen Niedrigpreise (2 Min)

Bauern sprechen von Teilerfolg

Die Landwirte werten die Zusage zwar nicht als Durchbruch, aber zumindest als einen Teilerfolg im Kampf um fairere Preise. Im Gegenzug für die Garantie wollten sie ihre Blockade beenden und das Konzept am Freitag abwarten. Gleichzeitig machten die Bauern aber auch deutlich: Wenn sie mit den Vorschlägen nicht einverstanden sein sollten, wollen sie wieder kommen und erneut die Lager blockieren.

Videos 1 Min Trecker stürzt um - 17-jährige Fahrerin schwer verletzt Der Trecker ist am Rande einer Demonstration von Landwirten in Emstek (Landkreis Cloppenburg) umgekippt. 1 Min

Schwerer Unfall bei Protesten in Emstek

Die Landwirte hatten seit Sonntagabend mit ihren Traktoren am Lidl-Zentrallager in Cloppenburg demonstriert. Im benachbarten Emstek beteiligten sich 20 Trecker an der Blockadeaktion bei einem Zulieferer. Hier ereignete sich in der Nacht zu Dienstag ein tragischer Unfall. Eine 17-jährige Treckerfahrerin kam in einer Kurve von der Straße ab und wurde unter dem umgestürzten Trecker eingeklemmt. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Eine weitere Protestaktion mit rund 100 Landwirten gab es zumindest zeitweise vor einem Zentrallager in Rade (Landkreis Harburg), sodass dort nichts angeliefert werden konnte. In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) stellten Unbekannte vor mehreren Supermärkten Silageballen ab. Ein Protest in Schwanewede (Landkreis Osterholz) wurde unterdessen beendet.

Ärger über Brief der Handelsketten an die Kanzlerin

Hintergrund der Proteste ist ein Brief, mit dem sich die großen deutschen Handelsketten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt hatten. Darin hatten sich die Topmanager der Konzerne Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe über Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) beschwert. Sie hatte jüngst einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck und vor unlauteren Praktiken der Handelsriesen geschützt werden sollen - etwa vor später Bezahlung und kurzfristigen Stornierungen. Die Supermarkt-Ketten beklagten, dass Klöckner ein Zerrbild der Unternehmen gezeichnet habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.12.2020 | 17:00 Uhr