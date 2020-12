Stand: 10.12.2020 18:59 Uhr Lichterschmuck verursacht Brand - drei Leichtverletzte

Elektrischer Lichterschmuck hat am Donnerstag in Oyten (Kreis Verden) einen Brand mit drei Leichtverletzten verursacht. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, als die Dekoration eingeschaltet worden war. Die Flammen ergriffen ein Sofa, das die Mieterin der Wohnung und Helfer kurzerhand aus dem Fenster warfen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Die Polizei ermittelt wegen der genauen Ursache.

