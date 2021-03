Stand: 26.03.2021 16:45 Uhr Lichterkette blinkt "SOS": Polizei rückt aus

Dreimal kurz, dreimal lang und dreimal kurz: Ein besorgter Anwohner hat in Bremerhaven die Polizei gerufen, weil die Lichterkette am benachbarten Balkon "SOS" geblinkt hat. Das berichtet die Polizei. Allerdings hatten die Nachbarn dieses internationale Morsezeichen, das in der Seefahrt als Hilferuf eingeführt wurde, wohl nicht absichtlich abgesetzt. Stattdessen hätten schlicht und einfach die Batterien geschwächelt und die Lichterkette daher geblinkt - so die Erklärung. Die Polizei rechtfertigte ihren Einsatz: Auch wenn das Morse-"SOS" weitgehend durch das Seenot-Funksystem abgelöst worden sei, hätte das Signal trotzdem möglicherweise ein Leben retten können.

