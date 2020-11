Stand: 30.11.2020 08:04 Uhr Lichter aus am Delmenhorster Weihnachtshaus

Wegen viel zu viel Andrang musste das sogenannte Delmenhorster Weihnachtshaus am Sonntagabend die Lichter ausschalten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Eine Delmenhorster Familie schmückt seit 20 Jahren ihr Haus mit rund Zehntausenden Lichtern. Wegen eines drohenden Verkehrskollaps in der Straße und zu vieler Besucher bat die Polizei den Hauseigentümer, die Lichter vorübergehend auszuschalten. Die Menschen hätten sich allerdings bemüht, die geltenden Abstände einzuhalten, so die Polizei Delmenhorst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.11.2020 | 06:30 Uhr