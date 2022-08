Leuchtturm in Bremerhaven: Kuppel-Rettung verzögert sich erneut Stand: 25.08.2022 13:16 Uhr Die Rettung der Kuppel des in Schieflage geratenen Leuchtturms in Bremerhaven verzögert sich erneut. Die Experten trauen den Sicherungsseilen nicht und montieren nun neue.

Es sei keine dramatische Geschichte, sagte Holger Bruns, Sprecher von Bremenports, dem NDR in Niedersachsen. "Gerissen ist nichts. Wir nehmen jetzt andere Seile", so Bruns. Man wolle die Bergung der Turmspitze "eine Nummer sicherer gestalten". Einen Zeitrahmen nannte der Bremenports-Sprecher nicht. "Es dauert so lange, wie es dauert."

VIDEO: Bremerhaven: Die Kuppel vom schiefen Turm ist noch dran (24.08.2022) (1 Min)

Acht Metallstäbe durchkreuzen Zeitplan

Ein erneuter Rückschlag im Zeitplan zur Rettung der denkmalgeschützten Kuppel. Nach tagelangen Vorbereitungsmaßnahmen sollte ein Kran die Spitze am Mittwochabend von dem Turm heben und auf ein Ponton umsetzen. Da entdeckten die Arbeiter im Innern der Rundung acht massive Metallstäbe. Die waren nicht rechtzeitig durchtrennt. "Wir wären mit den Arbeiten vermutlich in die Dunkelheit reingelaufen", hatte Bruns dem NDR am Abend gesagt.

Auch Außengeländer und Leuchtfeuer sollen runter

Neben der Kuppel sollen nach Angaben des Hafenbetreibers Bremenports auch das Außengeländer und das Leuchtfeuer gerettet werden. Geländer und Leuchtfeuer sollen mit der Kuppel beim Neubau des Turmes wiederverwendet werden. Als Vorlage für den geplanten Wiederaufbau haben Experten am vergangenen Wochenende mit einer Drohne 3D-Aufnahmen vom Turm gemacht. Mithilfe dieser Bilder soll der Turm im Zuge des Neubaus der Mole originalgetreu wieder aufgebaut werden. "Bremerhaven bekommt den Turm zurück", hatte Bremenports-Sprecher Bruns versprochen.

Pläne für Abriss des Turm geändert

Vom ursprünglichen Plan, das Backsteinbauwerk nach Abbau von Kuppel, Geländer und Leuchtfeuer kontrolliert auf einen Ponton zu stürzen, sind die Fachleute mittlerweile abgerückt. Dabei würden zu viele Mauerteile ins Hafenbecken gelangen, hieß es. Alternativ könnte der Turm mittels einer Abbruchschere abgetragen werden.

Leuchtfeuer seit 1914 in Betrieb

Der Leuchtturm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. 1914 wurde er laut Stadt in Betrieb genommen, seit 2001 steht er unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Mole war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag abgesackt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2022 | 15:00 Uhr