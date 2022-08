Leuchtturm in Bremerhaven: Die Kuppel ist gerettet Stand: 26.08.2022 15:12 Uhr Ein Kran hat am Freitagnachmittag die Kuppel des in Schieflage geratenen Leuchtturms in Bremerhaven gehoben. Mehrere Lastengurte sicherten die fünf Tonnen schwere Spitze.

Der Kran setzte die Spitze auf einem neben der Nordmole festgemachten Schiff ab. Dieses war zuvor mit Stroh gepolstert worden. Der schiefe Backsteinturm blieb stehen, nachdem die denkmalgeschützte Kuppel gehoben war. Zuvor waren vier Versuche fehlgeschlagen, die Spitze des abgesackten Leuchtturms zu lösen.

Karte: Hier steht der Leuchtturm auf der Nordmole in Bremerhaven

Ehemaliger Mitarbeiter gibt entscheidenden Hinweis

Grund dafür waren Verankerungen, von denen fast niemand wusste. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts, der vor etwa 50 Jahren an einem Sanierungsprojekt des Leuchtturms beteiligt war, habe sich am Donnerstagabend gemeldet und auf die Verankerungen hingewiesen, sagte der Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports, Holger Bruns, auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen. Zuvor hatte "buten un binnen" unter Berufung auf Mitarbeiterkreise darüber berichtet. Diese Verankerungen tauchten in keinen Bauplänen auf, weshalb bislang nichts darüber bekannt gewesen sei, sagte Bruns. "Sie erklären wunderbar das Verhalten der Haube: Die hat sich nämlich nicht bewegt."

Kuppel trägt bei Bergungsversuch Delle davon

Vor rund einer Woche hatte sich die Mole an der Weser abgesenkt, an deren Ende der Leuchtturm steht. Der rund 20 Meter hohe historische Turm - ein Wahrzeichen Bremerhavens - befindet sich seitdem in einer bedrohlichen Schieflage. Bei dem Bergungsversuch am Donnerstag trug die Kuppel eine Delle davon, die aber laut Bruns nicht weiter relevant ist. Der Turm müsse ohnehin komplett neu aufbereitet werden, da sei die Delle "sicherlich das kleinste Problem".

Schon zuvor acht Metallstäbe entdeckt

Bereits am Mittwoch hatte es einen Rückschlag im Zeitplan zur Rettung der denkmalgeschützten Kuppel gegeben. Nach tagelangen Vorbereitungsmaßnahmen sollte ein Kran die Spitze von dem Turm heben und auf ein Ponton umsetzen. Daraufhin entdeckten die Arbeiter im Inneren der Rundung acht massive Metallstäbe, die nicht durchtrennt waren.

Auch Außengeländer und Leuchtfeuer sollen runter

Neben der Kuppel sollen nach Angaben von Bremenports auch das Außengeländer und das Leuchtfeuer gerettet werden. Geländer und Leuchtfeuer sollen mit der Kuppel beim Neubau des Turmes wiederverwendet werden. Als Vorlage für den geplanten Wiederaufbau haben Experten am vergangenen Wochenende mit einer Drohne 3D-Aufnahmen vom Turm gemacht. Mithilfe dieser Bilder soll der Turm im Zuge des Neubaus der Mole originalgetreu wieder aufgebaut werden. "Bremerhaven bekommt den Turm zurück", hatte Bruns versprochen.

Leuchtfeuer seit 1914 in Betrieb

Der Leuchtturm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. 1914 wurde er laut Stadt in Betrieb genommen, seit 2001 steht er unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Mole war in der vergangenen Woche in der Nacht zu Donnerstag abgesackt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2022 | 15:00 Uhr