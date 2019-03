Stand: 26.03.2019 16:21 Uhr

Leuchtturm Roter Sand ist erneut in Gefahr

Der Leuchtturm Roter Sand in der Außenweser rund 30 Seemeilen vor Bremerhaven ist in Gefahr. "Der Meeresspiegel steigt und die Abstände belastender Sturmfluten werden immer kürzer", teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit, in deren Besitz das historische Bauwerk ist. Die Korrosionsschäden reichten bis in die konstruktiven Bauteile hinein, so die Stiftung weiter. Der Bund und die Stiftung hätten deshalb ein Gutachten beauftragt, um zu prüfen, wie das Bauwerk für die Nachwelt erhalten werden könne. Ergebnisse sollen im Spätsommer vorliegen.

Videos 03:43 Hallo Niedersachsen NDR Film über Jahrhundertbauten des Nordens Hallo Niedersachsen Die Kaiserpfalz in Goslar oder der Leuchtturm Roter Sand vor Wangerooge: Über die Jahrhundertbauten im Norden hat der NDR einen Film gemacht. Hubertus Meyer-Burckhardt führt hindurch. (03.10.2018) Video (03:43 min)

Eine geniale Ingenieurleistung des 19. Jahrhunderts

Besucher, die das bekannte Wahrzeichen sechs Seemeilen nordöstlich der Insel Wangerooge besuchen wollen, müssen sich keine Sorgen machen. Auf absehbare Zeit stehe der schwarz-rot-weiße Turm in der offenen See noch stabil, sagte Projektarchitekt Matthias Wagner. Der Turm sei zwar eine geniale Ingenieurleistung des 19. Jahrhunderts, aber gegen die heutigen, nicht vorhersehbaren Belastungen auf Dauer nicht gewappnet.

Das älteste Offshore-Denkmal der Welt

Der Leuchtturm Roter Sand ist das bekannteste Seezeichen an Niedersachsens Nordseeküste. Er gilt als ältestes Offshore-Denkmal der Welt. Seinen Namen verdankt er seinem Standort, einer Sandbank mit rotem Muschelkalk. Bis 1964 brannte das Leuchtfeuer in dem Leuchtturm, der sich bei Niedrigwasser rund 30 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Bisher sind nach Angaben der Denkmalschützer mehr als eine Million Euro für Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen verwendet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.03.2019 | 17:00 Uhr