Letzter Teamwechsel auf der "Polarstern"

Zwei Monate vor der Rückkehr des Forschungsschiffes "Polarstern" von seiner einjährigen Arktis-Expedition ist am Wochenende das Team an Bord ein letztes Mal ausgetauscht worden. Ein russischer Eisbrecher hatte sich Anfang August von Bremerhaven aus auf den Weg gemacht, um die neue Mannschaft und Wissenschaftler zur "Polarstern" zu bringen. Zu seiner Expedition gestartet war das Schiff am 20. September 2019 im norwegischen Tromsø. Monatelang driftete es mit einer riesigen Scholle mit, damit die Wissenschaftler an Bord umfangreiche Messungen im Ozean, im Eis und in der Atmosphäre machen konnten. Ende Juli war die Scholle in der sommerlichen Arktis schließlich zerbrochen. Die gewonnenen Daten werden nach der Expedition am Alfred-Wegener-Institut ausgewertet.

"Polarstern" wechselt Personal auf See aus NDR Info - 18.05.2020 21:45 Uhr Zwei deutsche Forschungsschiffe sind von Bremerhaven aus auf dem Weg nach Spitzbergen. Dort werden sie mehr als 100 Crewmitglieder, Wissenschaftler und Material der "Polarstern" austauschen.







