Stand: 06.11.2024 12:21 Uhr Letzte Generation: Aktivistin zahlt Geldstrafe wegen Nötigung

Das Oldenburger Landgericht hat heute den Berufungsprozess zu den Blockaden der Letzten Generation beendet. Wie das Landgericht mitteilte, hätten sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft ihre Berufung zurückgezogen. Somit wird das vorherige Urteil des Amtsgerichts gültig. Die Oldenburger Klimaaktivistin hatte zuvor eine Geldstrafe wegen Nötigung auferlegt bekommen, nachdem sie im September 2022 an der Blockade einer Autobahnabfahrt in Oldenburg-Eversten beteiligt war. Vergangenen Freitag war bereits ein Berufungsverfahren gegen acht Personen gestartet, das in den kommenden Wochen fortgesetzt wird.

