Stand: 08.11.2012 07:12 Uhr Lenas Mörder ist "kaum therapierbar"

Der Mörder der elfjährigen Lena wird auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie eingewiesen. Das Landgericht Aurich befand ihn am Mittwoch für schuldig, das Mädchen am 24. März dieses Jahres in einem Emder Parkhaus erwürgt zu haben. Ob und wann er aus der Psychiatrie wieder entlassen werden kann, ist offen. Laut Richter Werner Brederlow wird es sich um ein "sehr langes Wegschließen des Angeklagten handeln". Zurzeit gelte er als kaum therapierbar. Vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung einer Joggerin im November 2011 wurde der Angeklagte indes freigesprochen. Das Gericht sprach ihn in diesem Fall aber wegen gefährlicher Körperverletzung für schuldig.

Urteil nach Jugendstrafrecht

Obwohl die Anklage auf Vergewaltigung lautete, sprach das Gericht den 19-Jährigen lediglich wegen versuchten sexuellen Missbrauchs und schwerer Körperverletzung an dem Mädchen schuldig. Zum Prozessbeginn hatte er die Tötung der kleinen Lena gestanden, nicht aber den sexuellen Missbrauch. Es habe sich zwar nicht um ein Geständnis im klassischen Sinne gehandelt, sagte Brederlow. "Aber er hatte Teilerinnerungen, die auch Täterwissen beinhalteten." Der Angeklagte leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung und einer seelischen Abartigkeit. Zudem habe er eine starke Neigung zu pädophilen Handlungen. "Das wird eine schwierige Arbeit für die Therapeuten", sagte Brederlow. Der 19-Jährige sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, weil er seine Opfer wahllos ausgesucht habe, so der Richter.

Eltern weinend im Gerichtssaal

Die Eltern des ermordeten Mädchens verfolgten die Urteilsverkündung weinend im Gerichtssaal. An die Mutter, den Bruder und den Stiefvater muss der 19-Jährige Schadenersatz in Höhe von fast 85.000 Euro zahlen. Der 19-Jährige, der vom Gericht nach Jugendstrafrecht verurteilt und als eingeschränkt schuldfähig beurteilt wurde, nahm das Urteil mit gesenktem Kopf entgegen. Dem Angeklagten gehe es sehr schlecht, sagte sein Verteidiger, Rainer Nitschke. Das Ergebnis des Verfahrens sei aber auch für den 19-Jährigen nachvollziehbar. Nach Angeben von Verteidigung und Staatsanwaltschaft soll das Urteil voraussichtlich nicht angefochten werden.

"Mord hätte nicht verhindert werden können"

Bereits während des Prozesses war der Angeklagte von der Untersuchungshaft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt worden. Schon vor dem Mord an Lena hatte er sich freiwillig in eine Jugendpsychiatrie begeben. Dort war er allerdings entlassen worden, als er 18 Jahre alt wurde.

Nach seiner Festnahme waren schwere Ermittlungspannen bekannt geworden: Der junge Mann hatte sich bereits im vergangenen November selbst angezeigt, weil er kinderpornografische Bilder auf seinen Computer geladen und eine Siebenjährige nackt fotografiert hatte. Eine angeordnete Hausdurchsuchung wurde jedoch nicht durchgeführt. Wie Richter Brederlow am Mittwoch sagte, hätte der Mord an Lena aber auch durch ein früheres Eingreifen der Polizei nicht verhindert werden können. Wegen seines jugendlichen Alters wäre der Angeklagte im März auch bei "optimalem Verlauf" nicht in Untersuchungshaft gekommen oder in die Psychiatrie eingewiesen worden, so Brederlow.

Vor der Festnahme des damals 18-Jährigen war zunächst ein 17-Jähriger verhaftet worden, dessen Unschuld kurz darauf erwiesen war. Gegen ihn gab es Lynchaufrufe im Internet und vor dem Emder Polizeirevier.