Stand: 05.07.2021 07:26 Uhr Leinen gerissen: Binnenschiff treibt führerlos auf Ems

Ein Binnenschiff mit mehr als 1.000 Tonnen Düngemitteln im Bauch ist in der Nacht zu Sonntag auf der Ems rund sechs Kilometer führerlos von Papenburg in Richtung Leer getrieben. Die Mannschaft hatte mit dem rund 86 Meter langen Schiff am Samstagabend an einem Liegeplatz in Papenburg angelegt und sich schlafen gelegt, so die Polizei. In der Nacht rissen die Leinen und das Schiff trieb ab. Durch einen Aufprall wurde die Mannschaft Stunden später geweckt. Sie konnte das Schiff sichern und in den Hafen Papenburg bringen. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2021 | 06:30 Uhr