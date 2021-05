Stand: 12.05.2021 12:03 Uhr Leer plant Open-Air-Kulturveranstaltungen im Sommer

In Leer drängt die Kultur zurück ins Freie. Ab dem 13. Juni sollen Lesungen, Konzerte, Varieté und Bühnen-Darbietungen im Stil des "Fests der Kulturen" geboten, so die Veranstalter des Festivals "Altstadt-Kultur 2021. Geplant seien Schauplätze wie die Caféterrasse der Krimibuchhandlung "Tatort Taraxacum", eine Open-Air-Bühne bei der Haneburg sowie der Garten des Kulturspeichers. So viele Programmpunkte wie möglich sollen unter freiem Himmel stattfinden, da die Corona-Gefahr nach wie vor präsent sei.

