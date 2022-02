Stand: 13.02.2022 11:25 Uhr Leer: Unbekannte stechen auf Männer ein - vier Verletzte

Im ostfriesischen Leer sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt worden, einer von ihnen schwer. Polizeiangaben zufolge standen zwei 20-Jährige auf einem Parkplatz, als einer von ihnen zwei vorbeigehende Männer ansprach. Die Angesprochenen gingen auf die jungen Männer zu. Einer stach einem der 20-Jährigen ein Messer in den Bauch und verletzte ihn schwer. Der zweite Mann schlug dem anderen 20-Jährigen ins Gesicht. Zwei weitere Männer bekamen die Situation mit und wollten helfen. Dabei wurde einer von ihnen ebenfalls am Bauch, der andere an den Unterarmen verletzt. Die Täter flüchteten.Nach Zeugenangaben könnten sie in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau gewesen sein. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

