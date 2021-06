Leer: Prozess um defekte Bandscheiben-Prothesen beginnt Stand: 03.06.2021 18:15 Uhr Ab Freitag muss sich der Ex-Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer im sogenannten Bandscheibenskandal vor dem Amtsgericht der Stadt verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Körperverletzung in 53 Fällen vor. Er soll Patienten zugesagt haben, ihnen Titanprothesen einzusetzen. Tatsächlich habe er aber britische Kunststoffimplantate verwendet, sagt die Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen. Somit seien die Einwilligungen der Patienten in die Operation hinfällig. Die Eingriffe sind der Anklagebehörde zufolge juristisch als Körperverletzung zu werten.

Patienten leiden noch immer

2015 hatte sich herausgestellt, dass die Plastikprothesen zwischenzeitlich vom Hersteller zurückgerufen worden waren. In mehr als 100 Fällen waren sie im Körper der Operierten verrutscht und zerbröselt. Patienten mussten anschließend bis zu zwölfmal operiert werden. Viele von ihnen leiden noch immer an den Folgen. Weil bei dem Prozess drei Dutzend Nebenkläger erwartet werden, findet er aus Platzgründen im Saal eines Leeraner Hotels statt. Ein Urteil soll nicht vor November fallen, heißt es.

Weiteres Verfahren am Landgericht Aurich

Der Mediziner muss sich vor dem Landgericht Aurich demnächst auch noch wegen Korruption und Vorteilsnahme verantworten, weil er Geld von anderen Prothesenherstellern erhalten haben soll. In dem Verfahren geht es in insgesamt 74 Fällen um Vorteilsannahme und Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall. Der Korruptionsprozess war im vergangenen Jahr geplatzt, weil der Ex-Chef-Chirurg wegen einer Herzerkrankung in eine Klinik kam und verhandlungsunfähig war.

Auch das Verfahren vor dem Amtsgericht Leer hatte sich verzögert Der Prozess wegen Körperverletzung sollte eigentlich Ende 2018 beginnen - wurde aber nach einem Befangenheitsantrag gegen den Richter verschoben.

