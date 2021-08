Stand: 08.08.2021 08:50 Uhr Leer: Mann verbarrikadiert sich mit Axt und Messer

In Leer ist am Sonnabend ein 44 Jahre alter Mann nach einer Körperverletzung vor der Polizei geflüchtet und hat sich in der Wohnung eines Mehrparteienhauses verbarrikadiert. Polizeiangaben zufolge bewaffnete sich der Mann mit einer Axt und Messern und drohte beim Eindringen in die Wohnung mit einer Explosion. Beamte brachten daraufhin die Mieter des Hauses in Sicherheit und riegelten das Gebäude ab. Erst Stunden später habe der Mann freiwillig und ohne Waffen aufgegeben. Er ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Zu der zuvor begangenen Körperverletzung wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weitere Angaben machen.

