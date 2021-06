Stand: 21.06.2021 07:47 Uhr Leer: Mann kommt bei Brand in Obdachlosenunterkunft um

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Leer ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in dem Haus Montagfrüh gegen drei Uhr aus. Der 64-jährige Mann starb vermutlich durch das Einatmen von giftigem Rauch. Weitere Bewohner konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Warum es im hinteren Teil des Altbaus angefangen hat zu brennen, ist noch unklar.

