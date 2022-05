Stand: 31.05.2022 09:10 Uhr Leer: Jugendliche machen Mutprobe an Bahnstrecke

Am Sonntagnachmittag hat ein Güterzug im Bahnhof in Leer eine Schnellbremsung machen müssen. Grund dafür waren Jugendliche, die im Gleisbett herumliefen. Obwohl der Lokführer mehrfach ein Warnsignal abgab, gingen die vier Jugendlichen weiterhin dem Zug entgegen. Erst als der Zug zum Stehen kam, sprangen sie kurz vor dem Zug aus dem Gleis und liefen davon. Laut Polizei könnte es sich um eine Mutprobe gehandelt haben. Die vier Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein und überwiegend dunkle Kleidung getragen haben. Durch das Ereignis kam es zu mehr als 90 Minuten Verspätung im Betriebsablauf. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04953) 91 99 00 von der Bundespolizei in Bunde entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.05.2022 | 09:30 Uhr