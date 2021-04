Stand: 16.04.2021 07:32 Uhr Leer: Historisches Flugzeug stürzt bei Start ab

Beim Absturz eines historischen Doppeldeckers in der Nähe von Leer ist am Donnerstag ein Ehepaar verletzt worden. Der Mann und die Frau hatten mit dem Flugzeug aus den 1930er-Jahren am Flugplatz Leer-Papenburg starten wollen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Maschine dabei vermutlich von Seitenwinden erfasst. Sie schlug daraufhin kopfüber neben der Start- und Landebahn auf. Das Ehepaar kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sie hätten großes Glück gehabt, sagte der Sprecher. Das beschädigte Flugzeug wurde in einen Hangar gebracht. Die Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich.

