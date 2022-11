Stand: 17.11.2022 08:50 Uhr Leer: Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

In einem Einkaufszentrum in Leer ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat in einem Einkaufszentrum gesprengt worden. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Die Täter sind flüchtig. Nach ihnen wird gefahndet. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Ob Gas oder Sprengstoff von den Tätern benutzt wurde, ist ebenfalls noch unbekannt. Ermittler suchen derzeit nach Spuren am Tatort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.11.2022 | 08:30 Uhr