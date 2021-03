Stand: 15.03.2021 10:03 Uhr Leer: Frau tot aus Hafenbecken geborgen

In Leer hat die Feuerwehr bereits am Sonnabend eine Frau tot aus dem Hafenbecken geborgen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war es ein Unfall, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vermutlich sei die Frau ins Wasser gestürzt, da das Hafenbecken an vielen Stellen nicht abgesperrt ist. Passanten hatten den leblosen Körper im Wasser entdeckt und Hilfe geholt. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2021 | 06:30 Uhr