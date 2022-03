Stand: 05.03.2022 14:24 Uhr Leer: Erst gibt es Streit, dann brennt die Wohnung

In Leer ist am Vormittag eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus ausgebrannt. Die Feuerwehr musste das Haus mit zwölf Bewohnern evakuieren. Das Feuer war laut Polizei nach einem Streit ausgebrochen. Während die Polizei den Streit schlichten wollte, stand plötzlich die Wohnung in Flammen. Die Ursache sei unklar. Das Feuer sei unter Kontrolle, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand schwer verletzt worden. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2022 | 13:00 Uhr