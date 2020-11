Stand: 07.11.2020 12:24 Uhr Leer: Drei Wohnungen nach Verpuffung unbewohnbar

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im ostfriesischen Leer ist am Sonnabendmorgen ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind drei Wohnungen vorerst unbewohnbar. Wodurch die Verpuffung ausgelöst wurde, ist noch unklar. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen werden bis auf Weiteres in einer Asylunterkunft in Leer untergebracht.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2020 | 06:00 Uhr