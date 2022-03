Leer: 51-Jähriger offenbar von Mitbewohner getötet Stand: 27.03.2022 08:56 Uhr In Leer ist ein Mann in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Offenbar war am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern eskaliert. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach Angaben einer Sprecherin wurde ein 54-Jähriger am Tatort festgenommen. Er und sein drei Jahre jüngerer Mitbewohner sollen am Freitag in Streit geraten sein. Bei der Auseinandersetzung wurde der 51-Jährige mit einer Hiebwaffe tödlich verletzt.

Leiche soll obduziert werden

Die Hintergründe der Tat sind laut der Sprecherin derzeit noch offen. Zur Klärung der genauen Todesursache ist eine Obduktion angeordnet worden.

