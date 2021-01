Stand: 19.01.2021 15:02 Uhr Leer: 42 Jahre alter Mann stirbt nach Messerattacke

Bei einer Messerattacke in Leer ist am Montagnachmittag ein 42-Jähriger Mann tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Er starb im Krankenhaus. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, einen 38-Jährigen Mann. Er stammt wie das Opfer aus Vietnam. Die Tat geschah in der Nähe eines asiatischen Restaurants in Leer. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen.

