Stand: 15.01.2022 13:01 Uhr Lebensgefahr: 94-Jähriger rutscht mit Auto ins Hafenbecken

Ein 94-Jähriger ist mit seinem Auto ins Emdener Hafenbecken gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Er sei am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache über die Deichbefestigung hinausgefahren und über die Böschung in den Außenhafen des dortigen Borkum-Anlegers gerutscht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonnabend. Der Wagen sei dann nahezu vollständig im Wasser versunken. Rettungstaucher der Feuerwehr konnten den 94-Jährigen befreien und an Land bringen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonnabendvormittag bestand weiterhin Lebensgefahr, wie die Polizeisprecherin mitteilte.

VIDEO: Emden: Senior fährt in Hafenbecken (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2022 | 12:00 Uhr