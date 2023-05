Stand: 09.05.2023 12:44 Uhr Lebensgefahr: 21-Jähriger verunglückt nach Überholmanöver

Ein 21 Jahre alter Autofahrer schwebt nach einem schweren Unfall im Landkreis Cloppenburg in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug am Montagabend bei Cloppenburg verunglückt, als er ein anderes Auto überholte. Beim Einscheren sei sein Pkw ins Schleudern geraten und mit einem Baum kollidiert, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.05.2023 | 13:30 Uhr